Инсайдер назвал возможных соперников сборной России на 2025 год

Сборная России по-прежнему находится под санкциями УЕФА и ФИФА, поэтому может проводить только товарищеские матчи. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», возможными соперниками российской национальной команды на 2025 год могут стать сборные Нигерии, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуара.

Отмечается, что товарищеский матч с Парагваем, который весной был отменён из-за трагедии в «Крокусе», может состояться только в 2026 году. Дело в том, что у парагвайской команды плотный график.

Также Иван Карпов сообщает о том, что сборная России может сыграть со сборной клубов бразильской Серии А.