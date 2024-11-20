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Инсайдер назвал возможных соперников сборной России на 2025 год

20 Ноября 2024 • 14:37 Комментировать

Сборная России по-прежнему находится под санкциями УЕФА и ФИФА, поэтому может проводить только товарищеские матчи. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», возможными соперниками российской национальной команды на 2025 год могут стать сборные Нигерии, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуара.

Отмечается, что товарищеский матч с Парагваем, который весной был отменён из-за трагедии в «Крокусе», может состояться только в 2026 году. Дело в том, что у парагвайской команды плотный график.

Также Иван Карпов сообщает о том, что сборная России может сыграть со сборной клубов бразильской Серии А.

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Сборная России Сборная Парагвая Сборная Нигерии сборная Буркина-Фасо Сборная Кот-д'Ивуара ещё теги
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