Рафинья оценил игру Бразилии против Уругвая

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Рафинья Диас прокомментировал игру своей команды против Уругвая в матче отборочного раунда чемпионата мира – 2026. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы показали хороший футбол. Я горжусь нашей командой. По той игре, которую мы продемонстрировали сегодня, нас будет непросто одолеть. Свист с трибун? Болельщики остались недовольны результатом. А так мы показали классную игру», - передает слова футболиста Globo TV.

После 12 проведенных туров бразильская сборная набрала 18 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице отборочного раунда ЧМ-2026. Команда отстает от лидирующей Аргентины на семь очков.