Волков оценил игру Максименко против Сирии

Страж ворот тольяттинского «Акрона» Сергей Волков поделился мнением об игре вратаря московского «Спартака» Александра Максименко за сборную России. Голкипер принял участие в контрольной встрече с Сирией.

«Хорошая игра Максименко. Насколько помню, был один момент, он отлично выполнил свою работу. Если сзади ноль, значит, матч хороший», - передает слова Волкова «Чемпионат».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Сирии состоялась на стадионе в Волгограде. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0. В предыдущем спарринге российская команда легко переиграла Бруней со счетом 11:0.