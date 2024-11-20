60-70% стран выступают за возвращение России – генсек РФС

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на должности генерального секретаря, дал комментарий насчёт возможного снятия футбольных санкций.

По словам Митрофанова, в РФС считают, что шансы выступить на Евро-2028 у российской сборной выше, чем на чемпионате мира – 2026. Функционер отметил, что количество стран, которые выступают против отстранения России, становится больше.

«Могу сказать так – от 60 до 70 процентов стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам», - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России не проводила официальные матчи уже три года.