Каррера прокомментировал недопуск России к отбору чемпионата мира

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее занимавший пост наставника московского «Спартака, прокомментировал недопуск национальной команды России к отборочному раунду чемпионата мира – 2026.

«Для меня это неправильно, я надеюсь, что они передумают. Пусть и не сейчас», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим подопечные Валерия Карпина могут проводить исключительно товарищеские игры. В последнем спарринге сборная России разгромно победила Сирию со счетом 4:0.