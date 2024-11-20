Кандела назвал лучшего футболиста в истории - это не Роналду и Месси

Бывший французский футболист Венсан Кандела рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола. Он выбрал аргентинца Диего Марадону.

«Диего Армандо Марадона – лучший футболист в истории!» – приводятся слова француза на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что в своей клубной карьере Марадона поиграл за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе национальной команды Аргентины легендарный нападающий провел 91 встречу и отметился 32 забитыми мячами. Вместе со сборной форвард стал чемпионом мира на мундиале 1986 года.