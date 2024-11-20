Китай пока не попадает на чемпионат мира – 2026

Сборная Китая не самым лучшим образом проявляет себя в отборочном этапе на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

После шести туров третьего этапа китайцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице группы С. На их счету шесть очков в активе, однако стоит отметить, что они уступают четвертой позиции, которая дает право пробиться в четвертый отборочный этап, лишь по дополнительным показателям.

Единоличным лидером является сборная Японии, на ее счету 16 очков в активе. На второй строчке же идут австралийцы с семью баллами в активе.

В марте сборная Китая проведет два матча: против сборной Саудовской Аравии (20.03) на выезде и сборной Австралии (25.03) на своем поле.