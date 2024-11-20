Юран: «Уругвай – топ-соперник для сборной России»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением о потенциальном товарищеском поединке между сборными России и Уругвая.

«Уругвай - топ-соперник. Имеется устная договорённость, а не сразу сказали: «Нет». Если есть договорённость, всё докрутится до логического завершения, и мы сыграем. Это хорошо», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Ранее появилась новость, что спарринг сборных России и Уругвая может пройти в конце следующего года.

В последней товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина на своем поле крупно победили Сирию со счетом 4:0.