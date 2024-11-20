Сёмин оценил матчи России против Брунея и Сирии

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами поделился мнением о товарищеских поединках национальной команды России в текущем месяце.

«От товарищеских матчей, пусть и с не самыми сильными соперниками, польза все-таки есть. Все прошло на высшем уровне, исполнили гимн РФ, собрали почти полные стадионы», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в ноябре сборная России провела две товарищеские встречи против национальных команд Брунея и Сирии. Первого соперника подопечные Валерия Карпина разгромили со счетом 11:0, а второго обыграли скромнее – 4:0.