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Сёмин оценил матчи России против Брунея и Сирии

20 Ноября 2024 • 12:24 Комментировать

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами поделился мнением о товарищеских поединках национальной команды России в текущем месяце.

«От товарищеских матчей, пусть и с не самыми сильными соперниками, польза все-таки есть. Все прошло на высшем уровне, исполнили гимн РФ, собрали почти полные стадионы», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в ноябре сборная России провела две товарищеские встречи против национальных команд Брунея и Сирии. Первого соперника подопечные Валерия Карпина разгромили со счетом 11:0, а второго обыграли скромнее – 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин
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