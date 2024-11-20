Булыкин назвал главную проблему футбола в России

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин обозначил главную проблему российского футбола.

«Проблема в недоверии к молодым игрокам. Во всей Европе юным футболистам дают игровое время, чтобы потом выгодно продать. Если доверять молодым, таких как Батраков, будет много», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В ноябре сборная России провела два товарищеских поединка. В первом матче подопечные Валерия Карпина легко разгромили Бруней со счетом 11:0. В другой встрече российская национальная команда крупно победила Сирию – 4:0.

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.