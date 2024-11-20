В РФС рассказали, сколько футболисты получают за вызов в сборную

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько футболисты получают за вызов в национальную сборную.

Спортивный функционер отметил, что каждому футболисту, который получает вызов, полужена выплата, однако она символическая, а премиальные во время отсутствия международных турниров не выплачиваются.

«Эта сумма меньше $5 тыс.? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 19 ноября, россияне в товарищеском матче разгромили сборную Сирии (4:0).