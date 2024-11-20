Максименко высказался после крупной победы над Сирией

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко пообщался с журналистами после товарищеского поединка против национальной команды Сирии.
«Игру должны оценивать другие люди - тренерский штаб как минимум. По сравнению с Брунеем у вратаря было больше работы, но справились с этим все вместе», - передает слова Максименко пресс-служба РФС.
Матч сборных России и Сирии состоялся на стадионе в Волгограде 19 ноября. Команда Валерия Карпина отпраздновала уверенную победу со счетом 4:0. В предыдущем спарринге российским футболистам противостоял Бруней. Подопечные Карпина разгромно одолели гостей со счетом 11:0.
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