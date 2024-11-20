Защитник сборной России хочет сыграть с Германией, Испанией, Аргентиной и Португалией

Защитник сборной России Валентин Пальцев, который выступает на клубном уровне за махачкалинское «Динамо», назвал желаемых соперников для национальной команды.

«Если бы нас в скором времени допустили, хотелось бы сыграть с Германией, Испанией, Аргентиной и Португалией», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в ноябре сборная России сыграла две товарищеские встречи. В первом спарринге подопечным Валерия Карпина противостояла национальная команда Брунея. Россияне разгромили соперника со счетом 11:0. Во втором поединке российские футболисты принимали в родных стенах Сирию и выиграли 4:0.