Глушаков высказался об игре сборной России в 2024 году

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги выступления сборной России в 2024 года.

Глушаков отметил, что российская команда провела удачный год, одержав победы во всех пяти матчах, к тому же большое количество болельщиков смогли посетить стадионы, но, по его мнению, есть один минус – это неучастие в международных соревнованиях.

«В любом случае такие товарищески матчи необходимы для рейтинга ФИФА, чтобы мы не упали вниз. И ребятам надо вместе собираться, общаться и тренироваться», - приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера, 19 ноября, команда Валерия Карпина в Волгограде разгромила сборную Сирии (4:0).