Альварес оценил победный гол Мартинеса с передачи Месси

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес пообщался с журналистами после победного поединка против национальной команды Перу в матче отборочного раунда чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» выиграли со счетом 1:0, единственный мяч забил Лаутаро Мартинес.

«Нам нужно ценить то, чего мы добились. Гол Мартинеса? Я поздравил Лаутаро с этим мячом. Он забил отличный гол. Мы должны продолжать в том же духе», - передает слова Альвареса пресс-служба национальной команды.

После этого успеха сборная Аргентины имеет в своем активе 25 набранных баллов. Подопечные Лионеля Скалони возглавляют таблицу отбора в Южной Америке.