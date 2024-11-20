Булыкин прокомментировал победу России над Сирией

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о вчерашнем товарищеском поединке между сборными России и Сирии.

«Сборная России хорошо сыграла, но могла забить больше в матче с Сирией. Молодцы, что не пропустили, победили и порадовали болельщиков», - передает «РБ Спорт» слова Булыкина.

Спарринг сборных России и Сирии состоялся на стадионе в Волгограде и завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0. В предыдущей контрольной встрече команда Валерия Карпина разгромно переиграла Бруней – 11:0.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.