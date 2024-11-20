Дюков: Мы будем использовать каждую возможность, чтобы участвовать в отборе на ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о работе по допуску сборной России к международным соревнованиям.

Спортивный функционер отметил, что пока не состоялась жеребьевка чемпионата мира 2026 года, РФС будет стараться сделать все возможное, чтобы участвовать в квалификации, и пока есть теоретические шансы, нужно это делать.

«Допуск к чемпионату Европы 2028 года выглядит реальнее? Одно другому не мешает. Надо работать по всем направлениям, на все турниры», - приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных стартах с февраля 2022 года. Жеребьевка мундиаля пройдет 13 декабря.