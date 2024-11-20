В Уругвае заявили о договорённости с РФС о проведении товарищеского матча

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо высказался об информации, что южноамериканская сборная в следующем году проведет товарищеский матч против сборной России.

Спортивный функционер отметил, что переговоры продолжаются, и уже есть договоренность о проведении матча в ноябре следующего года на территории России.

«Однако никакие документы и соглашения не подписаны», - приводит слова Алонсо Sport24.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах. Вчера, 19 ноября, она в Волгограде разгромила сборную Сирии со счетом 4:0.