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Защитник сборной Сирии Фака: «Ваша сборная могла бы выиграть чемпионат мира - 2026»

20 Ноября 2024 • 10:51 Комментировать
РОССИЯ
4:0
Сирия

Защитник АИКа и сборной Сирии Ахмад Фака подвёл итоги товарищеского матча с российской командой.

21-летний футболист отметил, что сирийцы ехали за победой, но, не выполнив задачу, все равно смотрелись неплохо в том поединке.

Также Фака попытался спрогнозировать результаты российской сборной на чемпионате мира 2026 года, если бы удалось там сыграть: «Ваша сборная могла бы выиграть турнир. Шансы были бы», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что во вторник российская сборная одолела сирийцев (4:0). Ранее футболисты Валерия Карпина одолели национальную команду Брунея (11:0).

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