Павлюченко: «Матч с Брунеем - издевательство над нашей сборной»

Экс-игрок российской сборной Роман Павлюченко резко прошёлся по спарринг-партнёрам национальной команды. В ноябре команда Валерия Карпина сыграла с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

- Мне настолько было противно смотреть, потому что это издевательство над нашей сборной, - заявил Павлюченко «РБ Спорту», добавив: «Даже я бы оформил покер в матче с Брунеем».

По мнению ветерана, лучше не обращать внимания на возможность набрать рейтинговые очки ФИФА, а сыграть против сборной легионеров Премьер-лиги или же второй сборной России. Подобные поединки, по мнению Павлюченко, вызвали бы большой интерес. А вот со сборной Медиалиги лучше не играть, уверен Павлюченко