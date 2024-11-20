Пальцев высказался после двух побед России с общим счётом 15:0

Защитник «Динамо» Махачкала и сборной России Валентин Пальцев поделился эмоциями после ноябрьского тренировочного сбора национальной команды.
«Очень доволен сборами! Победили в двух играх и побили рекорд. Все в сборной друг другу подсказывают и дают советы. У нас дружеская атмосфера», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. В Краснодаре подопечные Валерия Карпина разгромно переиграли национальную команду Брунея со счетом 11:0, а в следующем матче, прошедшем в Волгограде, крупно одолели Сирию – 4:0.
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