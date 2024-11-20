Пальцев прокомментировал победу России над Сирией

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев поделился эмоциями после товарищеского поединка против национальной команды Сирии.

«Сирия серьезный соперник по сравнению с Брунеем. Ребята забивали свои моменты, дожимали, после первого гола стало проще и забили три. Поле - не самое лучшее, но я не жалуюсь», - передает слова Пальцева «Чемпионат».

Напомним, что товарищеская встреча между Россией и Сирией состоялась на стадионе в Волгограде и завершилась со счетом 4:0. В предыдущем спарринге подопечные Валерия Карпина уничтожили национальную команду Брунея – 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной.