Шалимов остался недоволен после победы России со счётом 4:0

Футбольный специалист Игорь Шалимов поделился мыслями касательно вчерашнего товарищеского поединка между сборными России и Сирии. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 4:0.
«После прошлого матча я хотел увидеть в игре с Сирией больше организованных комбинаций от нашей сборной. К сожалению, этого не увидели. Всё, что разыгрывали и били по воротам, - не забили», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что на прошлой неделе сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Брунея. Подопечные Карпина отпраздновали разгромную победу над соперником со счетом 11:0.
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