Шалимов остался недоволен после победы России со счётом 4:0

«После прошлого матча я хотел увидеть в игре с Сирией больше организованных комбинаций от нашей сборной. К сожалению, этого не увидели. Всё, что разыгрывали и били по воротам, - не забили», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».