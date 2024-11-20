Мостовой: «Сборная России уничтожает своих соперников»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал крупную победу сборной России над командой Сирии в товарищеском матче.
«Скоро с нами будут отказываться играть. Мы соперников просто уничтожаем. Обыграть Кубу, Таиланд, Вьетнам, Сирию, Бурунди, Бруней, Монголию! Так нельзя, потому что будут отказываться», - гласит сообщение эксперта в социальных сетях.
В последнем товарищеском поединке сборная России переиграла национальную команду Сирии со счетом 4:0. В предыдущем матче подопечным Валерия Карпина противостоял Бруней. Российские футболисты разгромили соперника со счетом 11:0.
Бан пользователя