Мостовой: «Сборная России уничтожает своих соперников»

«Скоро с нами будут отказываться играть. Мы соперников просто уничтожаем. Обыграть Кубу, Таиланд, Вьетнам, Сирию, Бурунди, Бруней, Монголию! Так нельзя, потому что будут отказываться», - гласит сообщение эксперта в социальных сетях.