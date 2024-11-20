Гаджиев высоко оценил новых соперников сборной России

Глава махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение о потенциальных соперниках сборной России в 2025 году. В прессе сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут встретиться с национальными командами Эквадора, Боливии, Венесуэлы и Нигерии.

«Замечательно. Соперники выглядят серьёзно. Латиносы играют хорошо. Договориться - это непростая работа. Это в плюс российскому футболу. РФС проводит хорошую работу», - передает слова Гаджиева Legalbet.

В ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. В первом спарринге подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счетом 11:0, а во втором крупно одолели сирийцев – 4:0.