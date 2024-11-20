Эмилиано Мартинес оценил перспективы сборной Аргентины

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался об успехах и ближайшем будущем сборной Аргентины.

32-летний вратарь помог «альбиселесте» одержать сухую победу в заключительном матче года против Перу (1:0). Аргентинцы лидируют в отборочной группе после 12 туров с 25 набранными очками, опережая идущий вторым Уругвай на пять баллов.

«В этом году нам есть чем гордиться. Мы снова стали чемпионами Америки, идём на первом месте в отборе, никому не уступаем по игре. Впереди нас ждёт Финалиссима с Испанией и чемпионат мира. Многие наши молодые футболисты получают игровые минуты, им нужна преемственность. Мы должны гордиться. Мы хотим быть лучшей командой, и нам ещё многое предстоит сделать в будущем», – передаёт Гастон Эдуль слова Эмилиано Мартинеса.