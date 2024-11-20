Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая

Сборная Бразилии в двенадцатом туре квалификации к чемпионату мира 2026 года играла в домашнем матче в Салвадоре против сборной Уругвая. В октябре прошлого года эти команды пересекались на поле команды Марсело Бьелсы, которая тогда выиграла 2:0.

Неслабый соперник противостоял «пентакампеонам». Сборная Уругвая – бронзовый призёр Кубка Америки 2024 года. Да, у «чарруа» смена поколений, Луис Суарес за неё больше не выступает, но есть в составе «небесных олимпийцев» такие люди, как Федерико Вальверде и Дарвин Нуньес.

А у «селесао» давно уже какая-то невнятная канитель. Нет чёткого основного состава, главный тренер не работал за пределами Бразилии. Всю свою игровую карьеру Доривал Жуниор, кстати, тоже провёл в родной стране. Это, конечно, не значит ничего плохого, но игроки европейских клубов, возможно, знают что-то получше его.

В предыдущем матче Бразилия встречалась с Венесуэлой, которую впервые не обыграла на выезде. «Пентакампеоны» в Матурине забили в конце первого тайма и пропустили в начале второго. Сохранил голевое молчание в отборе на мундиаль Винисиус Жуниор, записавший на свой счёт нереализованный пенальти.

В отчётной встрече бразильцы, подгоняемые местными трибунами, попытались отметиться быстрым голом. Но не вышло. Винисиус не попал в ближний угол. Жерсон Сантос, выскакивая один на один с Рочетом, нанёс тому повреждение – вратарю уругвайцев оказывалась медицинская помощь. Винисиус старался заработать пенальти – тщетно.

У уругвайцев первый шанс возник в середине тайма. Пошла скидка слева от лицевой на Пельистри, а тому не удалось попасть по мячу, не то что в створ. На 30-й минуте со штрафного Вальверде промахнулся мимо угла ворот хозяев. Рядом со штангой пробили Рафинья Диас и Вальверде. Первый тайм закончился безголевой ничьей.

После перерыва как дела пошли? Винисиус привычно не попал в ближний угол. Савио пробивал с подбора с правого полуфланга после штрафного. Метил в левую девятку, но было заблокировано. А Уругвай забил в рамках первого часа игры. Максимилиано снабдил передачей Араухо, и тот отправил мяч в правый угол примерно с линии штрафной площади. 0:1.

Всё-таки бразильцам не потребовалось много времени на то, чтобы отыграться. Потребовалось немного. Рафинья навесил слева, а Сараччи головой сделал вынос на Жерсона, который также с линии штрафной в касание ввернул мяч в правый угол. 1:1. В дальнейшем бразильцы чётко делали ставку на победу, а уругвайцы – на ничью.

Прекрасный шанс загубил Луис Энрике, прострел слева превратив в удар мимо створа. Эстевао угрожал воротам гостей, но перекрутил мимо левой девятки после паса Пакета. Итог – вторая подряд ничья сборной Бразилии. В октябре, для сравнения, у неё были две победы. Уругвай теперь отстаёт от лидирующей Аргентины на пять очков, Бразилия – на семь баллов.

Кирилл Иванцов