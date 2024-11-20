Месси – третий по ассистам в истории южноамериканской квалификации ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел на третье место по результативным передачам в южноамериканском отборе на чемпионат мира за всю историю.

Капитан «альбиселесте» ассистировал Лаутаро Мартинесу, забившему эффектный гол в ворота сборной Перу в сегодняшнем матче. Этот мяч так и остался единственным в поединке.

На счету Месси теперь 13 голевых пасов в южноамериканской квалификации за всё время – он вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с уругвайцем Луисом Суаресом, своим нынешним одноклубником. Об этом сообщает MisterChip. Выше в рейтинге располагаются только колумбиец Алексис Санчес (15) и бразилец Неймар (19).