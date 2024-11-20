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Лаутаро Мартинес подвёл итоги 2024 года для сборной Аргентины

20 Ноября 2024 • 05:28 Комментировать
Аргентина
1:0
Перу

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, как оценивает достижения сборной Аргентины в 2024 году.

Именно гол 27-летнего форварда принёс «альбиселесте» победу в заключительном матче 2024 года против сборной Перу (1:0). Аргентинцы сохранили лидерство в американском отборочном турнире чемпионата мира – 2026.

«Этот год прошёл потрясающе с точки зрения уровня игры, голов и проведённых матчей. Это позитивно. Мы должны продолжать работать и совершенствоваться каждый день. Такова вся моя карьера – постоянный рост. Вот в чём суть», – приводит журналист Гастон Эдуль слова Лаутаро Мартинеса из послематчевого интервью.

Напомним, летом сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес

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