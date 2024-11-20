Месси повторил мировой рекорд по ассистам

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд всех времён по количеству голевых передач на международном уровне.

37-летний футболист ассистировал Лаутаро Мартинесу, поразившему ворота сборной Перу на 55-й минуте отборочного матча чемпионата мира – 2026. Как сообщает пресс-служба МЛС, теперь на счету Месси 58 результативных пасов за аргентинскую национальную команду – повторение мирового рекорда сборных, ранее единолично принадлежавшего Лэндону Доновану (США).

Примечательно, что Месси для достижения этого показателя потребовалось провести 191 поединок, в то время как Доновану хватило 157 игр.