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Чемпионат мира 2026

Ассист Месси и гол ножницами Лаутаро Мартинеса: Аргентина завершила 2024 год скромной победой над Перу

20 Ноября 2024 • 04:58 Комментировать
Аргентина
1:0
Перу
окончен

Сборная Аргентины принимала сборную Перу в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года. Лионель Месси появился в стартовом составе команды Лионеля Скалони.

Протокол игры  
Аргентина1:0Перу
(1:0) Мартинес Лаутаро55'  
Мартинес ЭмилианоМонтьель Гонсало 76' (Перес Неуэн ( 76') Балерди Леонардо 90' (Медина Факундо ( 90') Отаменди НиколасТальяфико НиколасДе Пауль Родриго 81' (Ло Чельсо Джовани ( 81') Фернандес ЭнцоМакаллистер Алексис 90' (Паредес Леандро ( 90') Месси ЛионельМартинес Лаутаро 81' (Симеоне Джулиано ( 81') Альварес Хулиан
Запасные: Гарначо АлехандроАльмада ТьягоБенитес ВальтерКастельянос ВалентинРульи ХеронимоПаласиос ЭсекиэльПас Николас
Гальесе ПедроАраухо Мигель  44'Самбрано Очандарте  88'Кальенс АлександрПоло Энди 86' (Ривера Хосе ( 86') Сонне Оливер 73' (Рейна Брайан ( 73') Кастильо ХесусПенья Серхио 86' (Киспе Пьеро ( 86') Адвинкула ЛуисГерреро Паоло 64' (Лападула Джанлука ( 64') Валера Алекс 73' (Флорес Эдисон ( 73')
Запасные: Мурругарра ХорхеРомеро Диего IIКалькатерра ОрасиоКаседа КарлосТрауко МигельАбрам ЛуисГарсес Ренсо
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После поражения от Парагвая в предыдущем матче Аргентине было бы неплохо сменить минус на плюс и победить Перу. Тем более «инки»-то шли на последнем месте общей таблицы, а «альбиселесте» – на первом. В случае нового поражения Аргентины по очкам с ней мог бы сравняться Уругвай, начавший свой матч с Бразилией на 45 минут позже отчётного.

Если брать конкретно Месси, то он подходил к игре против Перу на фоне трёх проигрышей подряд. В составе «Интер Майами» он потерпел два поражения от «Атланта Юнайтед» в рамках плей-офф МЛС, после чего Аргентина проиграла Парагваю. Завершать 2024 год не только без «Золотого мяча», но ещё и на минорной ноте 37-летнему ветерану «бело-голубых» явно не хотелось.

Снова Лионель Скалони выпустил одновременно в старте и Лионеля Месси, и Лаутаро Мартинеса, и Хулиана Альвареса. С самого начала сборная Аргентины захватила преимущество, а вот с конвертацией его в нечто осязаемое поклонникам «альбиселесте» пришлось некоторое время подождать.

Месси отдал вправо на Монтьеля, тот покатил по диагонали от лицевой к левому полуфлангу, и не попал Тальяфико в ворота. Через несколько минут де Пауль подал справа на дальний край вратарской, Макаллистер скинул головой, но не на партнёра. Позже Энцо Фернандес закинул к ближней (левой) штанге на Монтьеля, который открылся без офсайда, однако плохо достал мяч в падении.

Месси отдал коротко на Лаутаро Мартинеса, который переадресовал чуть левее Хулиану Альваресу, и тот низом внедрил мяч в ближнюю штангу. Потом Хулиан забросил с левого полуфланга, и Макаллистер головой пробил мимо. Ближе к перерыву в течение одной минуты состоялись черпачки от Месси на Макаллистера и от Энцо на Монтьеля – адресаты в створ не попадали. Сам Месси ударил со штрафного в руки Гальесе.

После перыва позиционное давление со стороны сборной Аргентины продолжилось, и дрогнули перуанцы на 55-й минуте. Месси оформил голевую подачу слева – Лаутаро боковыми ножницами поразил правый угол створа (1:0). Вскоре уже де Пауль навешивал на Лаутаро, и не слева, а справа, и тот с небольшого расстояния промахнулся мимо цели.

Постепенно аргентинцы стали склоняться к более оборонительному варианту. Острой необходимости увеличивать счёт у «альбиселесте» не было, и команда Лионеля Скалони в большей степени удерживала его, чем развить старалась. С замены дебютировал за сборную Аргентины 21-летний Джулиано Симеоне – сын Диего Симеоне, осваивающийся в последнее время в основной команде мадридского «Атлетико».

Месси остался в этом матче только с голевым пасом. Аргентинцам хватило и одного забитого мяча для победы и набора 26 очков в копилку. Перу, естественно, остаётся на последнем месте. Гости не создали ни одного момента, и минимальное поражение отнюдь не самый худший итог для «инков». На весну 2025 года у Аргентины запланированы отборочные матчи против Уругвая и Бразилии, у Перу – с Боливией и Венесуэлой.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Перу

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