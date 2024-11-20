Ассист Месси и гол ножницами Лаутаро Мартинеса: Аргентина завершила 2024 год скромной победой над Перу

Сборная Аргентины принимала сборную Перу в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года. Лионель Месси появился в стартовом составе команды Лионеля Скалони.

После поражения от Парагвая в предыдущем матче Аргентине было бы неплохо сменить минус на плюс и победить Перу. Тем более «инки»-то шли на последнем месте общей таблицы, а «альбиселесте» – на первом. В случае нового поражения Аргентины по очкам с ней мог бы сравняться Уругвай, начавший свой матч с Бразилией на 45 минут позже отчётного.

Если брать конкретно Месси, то он подходил к игре против Перу на фоне трёх проигрышей подряд. В составе «Интер Майами» он потерпел два поражения от «Атланта Юнайтед» в рамках плей-офф МЛС, после чего Аргентина проиграла Парагваю. Завершать 2024 год не только без «Золотого мяча», но ещё и на минорной ноте 37-летнему ветерану «бело-голубых» явно не хотелось.

Снова Лионель Скалони выпустил одновременно в старте и Лионеля Месси, и Лаутаро Мартинеса, и Хулиана Альвареса. С самого начала сборная Аргентины захватила преимущество, а вот с конвертацией его в нечто осязаемое поклонникам «альбиселесте» пришлось некоторое время подождать.

Месси отдал вправо на Монтьеля, тот покатил по диагонали от лицевой к левому полуфлангу, и не попал Тальяфико в ворота. Через несколько минут де Пауль подал справа на дальний край вратарской, Макаллистер скинул головой, но не на партнёра. Позже Энцо Фернандес закинул к ближней (левой) штанге на Монтьеля, который открылся без офсайда, однако плохо достал мяч в падении.

Месси отдал коротко на Лаутаро Мартинеса, который переадресовал чуть левее Хулиану Альваресу, и тот низом внедрил мяч в ближнюю штангу. Потом Хулиан забросил с левого полуфланга, и Макаллистер головой пробил мимо. Ближе к перерыву в течение одной минуты состоялись черпачки от Месси на Макаллистера и от Энцо на Монтьеля – адресаты в створ не попадали. Сам Месси ударил со штрафного в руки Гальесе.

После перыва позиционное давление со стороны сборной Аргентины продолжилось, и дрогнули перуанцы на 55-й минуте. Месси оформил голевую подачу слева – Лаутаро боковыми ножницами поразил правый угол створа (1:0). Вскоре уже де Пауль навешивал на Лаутаро, и не слева, а справа, и тот с небольшого расстояния промахнулся мимо цели.

Постепенно аргентинцы стали склоняться к более оборонительному варианту. Острой необходимости увеличивать счёт у «альбиселесте» не было, и команда Лионеля Скалони в большей степени удерживала его, чем развить старалась. С замены дебютировал за сборную Аргентины 21-летний Джулиано Симеоне – сын Диего Симеоне, осваивающийся в последнее время в основной команде мадридского «Атлетико».

Месси остался в этом матче только с голевым пасом. Аргентинцам хватило и одного забитого мяча для победы и набора 26 очков в копилку. Перу, естественно, остаётся на последнем месте. Гости не создали ни одного момента, и минимальное поражение отнюдь не самый худший итог для «инков». На весну 2025 года у Аргентины запланированы отборочные матчи против Уругвая и Бразилии, у Перу – с Боливией и Венесуэлой.

Кирилл Иванцов