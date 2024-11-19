Карпин заявил, что не видел баннер про Дзюбу

Вечером вторника во время матча сборных России и Сирии на трибунах «Волгоград Арены» появился баннер с просьбой вернуть в национальную российскую команду форварда Артёма Дзюбу. Главный тренер российской сборной Валерий Карпин ответил на вопрос про этот баннер.
«Я не слышал болельщиков. И баннер не видел — тем более. Думаете, я на трибуны смотрю?», - передаёт слова Карпина телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что ранее Дзюба, которому уже 36 лет, изъявил желание сыграть за сборную России. Он может побить рекорд результативности Александра Кержакова.
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