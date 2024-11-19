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Карпин заявил, что не видел баннер про Дзюбу

19 Ноября 2024 • 23:15 Комментировать

Вечером вторника во время матча сборных России и Сирии на трибунах «Волгоград Арены» появился баннер с просьбой вернуть в национальную российскую команду форварда Артёма Дзюбу. Главный тренер российской сборной Валерий Карпин ответил на вопрос про этот баннер.

«Я не слышал болельщиков. И баннер не видел — тем более. Думаете, я на трибуны смотрю?», - передаёт слова Карпина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Дзюба, которому уже 36 лет, изъявил желание сыграть за сборную России. Он может побить рекорд результативности Александра Кержакова.

Как фанаты призвали вернуть Дзюбу в сборную

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба ещё теги
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