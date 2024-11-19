Карпин: «Игры в Краснодаре и Волгограде подтверждают, что сборная должна жить»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об атмосфере на двух товарищеских матчах его команды в ноябре. Прошли они в Краснодаре и Волгограде.

«Атмосфера сегодня показывает, что сборная нужна. Ходят на сборную России и в Краснодаре, и в Волгограде, несмотря на то, какой спорт. Это лишний раз подтверждает, что сборная должна жить», - цитирует Карпина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в Краснодаре в пятничном матче сборная России разгромила команду Брунея (11:0). В Волгограде со счётом 4:0 разгромлена во вторник сборная Сирии (4:0). Всего в 2024 году российская национальная команда провела пять матчей.