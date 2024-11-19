Карпин рассказал, на что променяет победную серию сборной России

Вечером вторника победная серия сборной России достигла шести матчей подряд, в них россияне забили соперникам 34 безответных мяча. Главный тренер российской команды Валерий Карпин рассказал, на что променял бы эту серию из шести товарищеских поединков.

«Что вам ответит любой нормальный человек? Или вы считаете, что я ненормальный? Вы бы что сделали? Конечно, согласились бы. Ну, и я согласился бы обменять эту серию на официальные матчи, конечно», - говорит Карпин для телеканала «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от официальных игр почти три года.

Больше подробностей о свежем разгроме сборной Сирии (4:0) – здесь.