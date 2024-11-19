Якубко: «Уровень футбола в России упадёт ещё сильнее»

Бывший форвард «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко отреагировал на недопуск сборной России к жеребьёвке на чемпионат мира 2026 года.

«Упадёт ли уровень российского футбола упадет еще сильнее за время отстранения? Вы же сами всё сказали. Покажите мне хоть одного человека, кто с этим не согласен. Ситуация не самая простая, пока всё это не наладится, наверное, выхода из этой ситуации, в которой находится не только футбол, а вообще спорт в России, нет», - цитирует Якубко «ВсеПроСпорт».

Напомним, что для российской сборной недопуск на чемпионат мира может стать уже третьим недопуском на крупный международный турнир подряд. Официальные матчи команда Валерия Карпина не играет с февраля 2022 года.