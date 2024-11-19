Дюков: «Дзюба ко мне на тему сборной не обращался»

Глава РФС Александр Дюков рассказал о том, обращался ли к нему Артём Дзюба. 36-летний форвард тольяттинского «Акрона» из Премьер-лиги желает попасть в сборную России и превзойти достижение Александра Кержакова по забитым голам.

«Решает главный тренер, а я за игрой Артёма не особо слежу. Если бы он соответствовал требованиям, возможно, я бы его вызвал. Дзюба не обращался ко мне с просьбой вызвать в сборную», - говорит Дюков с телеканалом «Матч ТВ».

В ноябрьскую международную паузу россияне сначала разгромили сборную Брунея (11:0), а после сборную Сирии (4:0). Дзюбу на эти матчи Валерий Карпин не вызвал.