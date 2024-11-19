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Чемпионат мира 2026

«Будем реалистами»: Глава РФС высказался о недопуске России к жеребьёвке чемпионата мира

19 Ноября 2024 • 22:44 Комментировать

Глава РФС Александр Дюков отреагировал на то, что сборная России не включена в число команд УЕФА для жеребьёвки отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Теоретические шансы сыграть есть, ведь жеребьевки пока не было. Но даже после нее будет возможность при решении ФИФА и УЕФА принять участие в отборе на турнир. Будем реалистами, у нас не самая высокая вероятность», - говорит Дюков для Sport24.

Напомним, что сборная России, что очень вероятно, пропустит уже третий подряд крупный турнир с момента отстранения в феврале 2022 года. Последний официальный матч сборной России состоялся более трёх лет назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков
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