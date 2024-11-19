Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над Сирией, 4:0, в товарищеском матче.

- Как оцените игру сборной России в матче с Сирией?

- Конечно, это не тот соперник, по которому можно оценивать игру нашей сборной. Но все-таки, какой-то проблеск игры у наших ребят я видел. Первый тайм мне вообще не понравился, потому что опять была тягомотина с катанием мяча поперек и назад. Забили кое-как. А вот второй тайм был более приличным, на хорошем уровне, с хорошей игровой дисциплиной, зрячими передачами, проходами по флангам. Больше обострить обстановку старался Пиняев на левом фланге. Так что в целом я бы поставил нашей сборной плюс.

- Вам не показалось, что наша сборная могла в два раза больше мячей забить?

- Это не обязательно. Конечно, могла. Но не всегда получалось грамотно подстраиваться под мяч. Думаю, что четырех голов с такой игрой достаточно.

- Какое впечатление оставила Сирия?

- Впереди у них вообще ничего не было. Но наши на расслабоне во втором тайме чуть не позволили сирийцам забить. Два удара в наши ворота соперник все-таки нанес. А с такой командой это уже недопустимо. Надо играть строго до конца матча, а не смотреть на счет на табло. Надо вырабатывать в себе игровую дисциплину.

- Следующими соперниками нашей сборной по товарищеским матчам будут Нигерия, Эквадор, Венесуэла, Боливия. Как оцениваете эти сборные?

- Венесуэлу отмечу. Это всегда была неплохая команда. Это Южная Америка, а там футбол всегда был неплохим, если вспомнить Бразилию, Аргентину, Чили.

- Вы не отметили Нигерию, которая по рейтингу ФИФА находится очень близко с нашей сборной.

- Я не считаю, что рейтинги важны. Все равно, это не те соперники, которых хотелось бы видеть в матчах с нашей сборной.

Реклама

- А кого вам хотелось бы видеть?

- Любые европейские сборные. Недавно «Зенит» играл товарищеский матч с «Фенербахче». Это хорошая вывеска. Приехала добротная команда, с которой питерцы были наравне. Вот таких соперников надо к нам приглашать.

- В РФС заявили о сохранении технической возможности участия России в отборе к ЧМ-2026, хотя Россию не допустили до жеребьевки квалификации чемпионата мира. Как относитесь к этому заявлению?

- На каком основании делаются такие заявления? Нас отстранили от всех турниров. Не знаю, зачем так обнадеживать болельщиков. Я думаю, что вряд ли наше участие в отборочном цикле к этому турниру возможно.

- Не допускаете такого сценария?

- Нет. Наше отстранение будет продолжаться.

Елена Григорьевская