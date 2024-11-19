Балахнин: «Важно, чтобы соперник был сильный, а сегодня изначально всё было ясно»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над Сирией, 4:0, в товарищеском матче.

- Как оцените игру?

- Не скажу, что она мне сильно понравилась, но это была интереснее, чем предыдущая встреча. Было хоть какое-то сопротивление. Мы создали много моментов, особенно в первом тайме, но не получалась реализация. Она явно хромала. Подвело мастерство ребят. Когда мы уже забили два мяча, футболисты раскрепостились, стали играть свободнее. Но если откровенно, соперник все равно слабый. Сирийцы редко переходили середину поля, хотя у них была пара неплохих атак.

- Самый яркий игрок матча?

- Самошников. Он забил, у него было много моментов, активность. Он действительно выделялся. Пиняев тоже неплохо смотрелся.

- Если подводить итоги года для нашей сборной, чем они вам запомнились?

- Тем, что мы не играем официальных матчей. Поэтому ярких эпизодов не могло быть по определению. Все понимают, что необходима какая-то активность на международной арене, чтобы жить будущим, показывать, что наша сборная жива.

- В РФС заявили о сохранении технической возможности участия России в отборе к ЧМ-2026, хотя нас не допустили до жеребьевки квалификации турнира. Как относитесь к этому заявлению?

- Отрицательно. Мы сами себя обманываем. Все всё понимают и видят. Мы дождались, что на чемпионате мира - 2026 года нас не будет. Это очевидно. Евро-2028 тоже под вопросом. Всё не так просто. Надо принимать реальность, а не витать в облаках.

- Следующими соперниками нашей сборной по товарищеским матчам будут Нигерия, Эквадор, Венесуэла, Боливия. Как их оцениваете?

- Это уже сборные посерьезнее. Другой континент, другой футбол, более яркий. Там умеют играть в футбол. Они могут преподнести любые сюрпризы. Вопрос только в том, что приезжают не самые основные составы. Ребят не всегда отпускают клубы, которым важнее свои дела. А товарищеская встреча со сборной России им не особо нужна. Такие нюансы будут присутствовать.

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- Какая из этих сборных вам наиболее интересна, как соперник?

- Все. Венесуэла хороша по-своему. Нигерия тоже сильная. Все четыре неплохие команды, самобытные. В разные времена они были очень хороши. С удовольствием посмотрю эти матчи.

- Разгромных счетов уже не будет, как в последних встречах?

- Думаю, не будет, хотя все возможно. Счет 4:0 бывает с хорошей командой, в борьбе. А в таких встречах, как сегодня, где было наше явное преимущество, все равно это смотрится по-другому. Важно, чтобы соперник был сильный. А сегодня изначально все было ясно.

Елена Григорьевская