Батраков: «Могли забивать и больше, но 4:0 - думаю, достаточно»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сирии.

- Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли в большом количестве. По поводу игры? Кажется, показали неплохой, содержательный футбол. Могли забивать и больше, но 4:0 - думаю, достаточно.

- Сборная Сирии оказала хороший уровень сопротивления.

- Продолжаю настаивать, что Сирия - хороший соперник. Мы выходили с полной самоотдачей. Я благодарен партнерам по команде, все бились и старались играть в футбол.

- У тебя какие персонально эмоции остались от двух матчей и всего сбора команды?

- Это мой первый полноценный сбор с игрой и даже двумя играми. Благодарен тренерскому штабу за доверие. Буду стараться дальше прогрессировать, чтобы дальше хорошо играть.