Батраков: «Могли забивать и больше, но 4:0 - думаю, достаточно»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сирии.
- Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли в большом количестве. По поводу игры? Кажется, показали неплохой, содержательный футбол. Могли забивать и больше, но 4:0 - думаю, достаточно.
- Сборная Сирии оказала хороший уровень сопротивления.
- Продолжаю настаивать, что Сирия - хороший соперник. Мы выходили с полной самоотдачей. Я благодарен партнерам по команде, все бились и старались играть в футбол.
- У тебя какие персонально эмоции остались от двух матчей и всего сбора команды?
- Это мой первый полноценный сбор с игрой и даже двумя играми. Благодарен тренерскому штабу за доверие. Буду стараться дальше прогрессировать, чтобы дальше хорошо играть.
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