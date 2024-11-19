Пиняев стал самым бьющим игроком сборной России за последние пять лет

Молодой полузащитник сборной России Сергей Пиняев во вторничном матче против сборной Сирии (4:0) так и не смог поразить ворота оппонентов. Тем не менее, интересный факт про Пиняева по итогу этого матча всё же можно сказать.

Так, Сергей нанёс восемь ударов по воротам ближневосточной команды. А это рекорд в составе сборной России с июня 2019 года, тогда экс-форвард российской сборной Артём Дзюба восемь раз пробил в матче против команды Кипра. Фактом делится Opta Sports.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем ревью.

К слову, Пиняев попал в наш антирейтинг игроков сборной России по итогу этого матча.