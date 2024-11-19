Осипенко: «Сирийцы не дубасят мяч по трибунам, а играют в футбол, только хорошие слова в их сторону»

Защитник сборной России Максим Осипенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сирии.

- Атмосфера, как всегда, потрясающая, очень теплый прием, болельщики, всё супер.

- Ты когда в последний раз два забивал? Было в Кубке, вроде, или в детстве?

- Наверное, в детстве только, а так в профессиональной карьере не забивал два.

- В детстве тоже бил пенальти, в омском «Нефтянике»?

- Да. Доверяли.

- Сирийцы не Бруней, они вышли - такие крепкие, нормальные, здоровые мужики. Может быть, не сильно техничные, но наступить на ногу могут.

- Да, не Бруней, конечно. Тоже большие ребята, в футбол умеют играть, тренер тоже ставит им футбол. Они не дубасят мяч по трибунам, а играют в футбол. Молодцы, так что только хорошие слова в их сторону.

- Наша сборная, все ребята, в хорошем смысле ответственно отнеслись, потому что, может быть, уровень пониже, но вышли так, по-настоящему.

- Когда играешь за сборную, нельзя выйти и спустя рукава играть, как во дворе. Все понимают ответственность за результат, свою игру, столько болельщиков приходят.