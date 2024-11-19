Сборная России выдала лучшую победную серию в современности и за периоды СССР и Российской Империи

Вечером вторника мы стали свидетелями очередного разгрома в исполнении сборной России. Команда Валерия Карпина разгромила сборную Сирии в Волгограде – 4:0.

Как отмечают статистики из Opta Sports, сейчас мы наблюдаем лучшую победную серию в истории российского футбола, начиная с имперских времён. Команда России выиграла всухую шесть матчей подряд с общим счетом 34:0 – это рекордная серия сухих побед в истории сборной России/СССР/Российской Империи.

Напомним, что в 2024 году россияне сыграли пять товарищеских матчей – против сборных Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и, разумеется, Сирии (4:0).

Три худших игрока сборной России в Волгограде