Деменко: «Есть одна проблема, что футболисты привыкают играть с соперниками такого уровня»

Бывший футболист сборной России Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу российской команды в матче против сборной Сирии.

«Конечно, мы видим против нашей сборной соперников не уровня Франции, Португалии и Нидерландов. Но для сборной все равно, наверное, важно проводить матчи, как это и положено изначально. Наверное, руководители федерации приняли решение проводить матчи с каким бы то ни было соперником. Конечно, игры с командами уровня Брунея никому не интересны. Но, видимо, РФС выгодно с финансовой точки зрения проводить эти матчи. Болельщиков приходит немало, сборная играет при полном стадионе, и это немаловажный фактор.

Есть одна проблема, что футболисты привыкают играть с соперниками такого уровня. И неизвестно, как они смогут выкладываться, играй мы с той же Португалией сейчас. Считаю, что на данный момент можно было бы почаще договариваться играть с белорусами. Ведь есть команды, с которыми мы можем играть даже в современных реалиях. Просто хотелось бы, чтобы у соперника был хоть какой-то уровень. Лично я не вижу смысла в играх с соперниками, которых мы обыгрываем со счетом 11:0. Но, видимо, пока нет других вариантов. Мне кажется, хорошо бы подошел вариант проведения игр с Ираном, но что-то не могут договориться пока», - сказал Деменко.