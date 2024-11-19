Алексей Миранчук: «Когда я забил гол, на табло стадиона было фото брата»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сирии.

- Брат смотрел?

- Сейчас пойду, спрошу. Думаю, да. Когда я забивал, его фото было.

- Его фото? Я не понял.

- А вы не отличаете нас? Да, его фото было, не моё.

- А по игре? Классно, что собрались и здорово сыграли.

- Вам понравилось, зрителям понравилось. Надеюсь, что да. Поэтому качественная хорошая игра в обороне, в атаке сумели забить четыре гола. Поэтому мне кажется, что получилось всё хорошо, и завершили год на хорошей ноте.

- Какие эмоции в целом от сбора национальной команды от первого дня до этого момента? Не только про футбол, а о том, что мы не видим, болельщики не видят.

- Такого, чтобы я вас сейчас чем-то удивил - не знаю. Один раз отпускали, ездил домой к бабушке и дедушке, а так все очень дружно общаются друг с другом, поэтому атмосфера очень комфортная и приятная. Нет каких-то групп, где кто-то общается больше или меньше. Вот это не то, чтобы удивило, но приятно, что так происходит.

- Борщ был у бабушки и дедушки? Какие блюда?

- Покушал на базе, и просто чай бабушка сделала и всё.