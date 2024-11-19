Онопко: «Положительные эмоции, сделали праздник для людей»

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился эмоциями после матча с Сирией (4:0).

«Самые положительные эмоции. Собрали полный стадион в Краснодаре, повторили это в Волгограде. Большое дело, сделали праздник для людей», - цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

На матче присутствовало 35628 человек.

Голами за сборную России отметились три футболиста: дубль на свой счёт записал защитник Максим Осипенко, по голу забили Самошников и Миранчук. Таким образом, сборная России выиграла последние два матча с общим счётом 15:0.

В СМИ появилась информация, что следующие соперники сборной России могут быть куда серьёзнее, в число возможных оппонентов входят сборные Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии.