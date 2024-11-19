«На классе, без особого надрыва»: Аршавин оценил победу сборной России

Бывший лидер сборной России Андрей Аршавин оценил победу российской команды над командой Сирии. Игра прошла вечером вторника и завершилось разгромом ближневосточной команды в Волгограде – 4:0.

«Во втором тайме чуть больше повезло, сирийцы подустали. Уверенная победа на классе без особого надрыва. Что мы предполагали, то и увидели в конце игр. Думаю, Карпин доволен. Две победы «на ноль», весь год «на ноль». Что должны были сделать, то и получилось», - делится Аршавин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что во всех пяти матчах 2024 года россияне оформили по разгромной победе. Ни разу в этих встречах подопечные Валерия Карпина не пропустили. В последний раз сборная России пропускала в октябре 2023 года.