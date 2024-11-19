Алексей Миранчук: «Спасибо всем, кто пришёл и дал теплоты стадиону»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу своей команды над сборной Сирии (4:0). Встречались коллективы вечером вторника на «Волгоград Арене».

«Шикарная атмосфера. 35–36 тысяч пришло болельщиков, даже удивился. Спасибо всем, кто дал теплоты стадиону. Надеюсь, получили наслаждение от футбола и голов. Всех с победой!», - говорит Миранчук для «Матч ТВ».

Напомним, что Миранчук с прошедшего лета выступает в «Атланта Юнайтед», это американский футбольный клуб МЛС. Поэтому дорога обратно его ожидает длительная.

В прошедшей в Волгограде встрече Алексею удалось забить гол.

«Приехал с большим удовольствием, провел время с ребятами, забил гол. Что может быть лучше?», - добавил футболист.

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