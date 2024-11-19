Не смогли набить статистику на втором составе Сирии: три худших игрока сборной России в Волгограде

Ставим оценки футболистам Валерия Карпина

Для начала похвалим сирийцев. Второй раз состав сборной показал, что способен качественно обороняться и даже контратаковать. 4:0 вытекли из постоянного давления сборной России, слишком уж прижимались к воротам гости. Но частенько атаки нашей команды смотрелись очень тускло. На то были свои причины и футболисты.

Так кто же слабо сыграл сборной Сирии? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА СБОРНОЙ РОССИИ

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 5,0. Парадокс, но один из самых активных игроков сборной России открывает антирейтинг. Много двигался Пиняев, неплохо ускользал от опеки, но на выходе оставался пшик. Не реализовал чистейший выход один на один, а всего получал возможность для удара восемь (!) раз.

Но голом так и не отметился. А ещё проиграл четыре единоборства из пяти, постоянно отскакивая от сирийских защитников.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 4,5. Ещё одна жертва цепких сирийских оборонцев, только Тюкавин двигался похуже. Десять потерь, один удар мимо ворот, семь точных передач назад. Вот и всё, чем запомнился форвард за 81 минуту игры.

Константин так и не понял, как освободиться от опеки. Отлично закрыл его Ахмад Фака, просто мастер-класс для защитников РПЛ.

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ – 4,0. Батраков не затерялся в стиле Тюкавина, он постоянно был в игре, на мяче. Тут причины другие. Видимо, Алексей так хотел себя показать, что слишком много мудрил. Постоянно махал руками, что-то показывал, долго готовил решения.

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А в итоге ничего толкового не придумал, ни к одной голевой атаке ногу не приложил. Ещё и был накрыт у своей штрафной площади, после чего сирийцы создали свой лучший момент. От гола спасли Максименко и штанга.