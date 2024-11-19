Алексей Миранчук: «С большим удовольствием приехал, провёл с ребятами время, забил гол, что может быть лучше»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сирии.

- Всё вообще сделали, что задумывали?

- Шикарная атмосфера, 35-36 тысяч, даже удивился, честно. Спасибо всем, кто пришел и дал теплоты. Надеюсь, они получили наслаждение от футбола, от голов. Всех с победой.

- Вы проделали такой долгий путь как никто ради сборной. Оно того стоило?

- Конечно, с большим удовольствием приехал, провел с ребятами время, забил гол, что может быть лучше?

- Можно ли проводить какие-то параллели между Брунеем и Сирией? Или это совершенно разные сборные?

- Конечно, это совершенно разные сборные. Каждая сборная играет в свой футбол. Там другое качество футбола, разные команды и разные сборные.